NOS VAMOS DE MADRE
Mercedes afronta sus miedos y se lanza por una tirolina sobre el Bósforo en Nos vamos de madre
En un giro inesperado en Estambul, Mercedes supera sus dudas y acepta el desafío de cruzar el Bósforo en una tirolina de 250 metros, acompañada de Roberto Leal. Una escena que evidencia su valentía en el viaje del programa.
Roberto Leal sorprende a su madre con un reto a vista de pájaro: atravesar el estrecho del Bósforo en tirolina, una prueba que pone a prueba su coraje frente a las alturas.
Mercedes, que había dudado al principio, se lanza con decisión y disfruta del recorrido, convirtiendo el momento en uno de los más recordados del viaje.