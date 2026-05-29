Roberto Leal alucina en Pasapalabra al comprobar que nadie reconoce este mítico tema de los 90

Roberto Leal se convirtió en el gran protagonista de La Pista en Pasapalabra al defender con entusiasmo Viva la fiesta, el conocido tema de Paco Pil que descolocó por completo a los invitados.

Ni Natalia Rodríguez, ni Francisco Cacho, ni siquiera Angy Fernández lograron reconocer la canción en los primeros fragmentos. El presentador reaccionó entre bromas y nostalgia al comprobar que muy pocos recordaban uno de los éxitos más bailados de los años 90.

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