Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“Me estáis recordando a Rosa y Manu”: el motivo que pone nostálgico a Roberto Leal en Pasapalabra

PASAPALABRA

Roberto Leal se acuerda de Rosa y Manu por lo ocurrido con Javier y David en Pasapalabra

El presentador no pudo evitar comparar a los actuales concursantes con una de las parejas más recordadas del programa tras un divertido momento en La Pista.

Alberto Mendo
Publicado:

Javier y David protagonizaron una situación en La Pista que llevó a Roberto Leal a recordar a Rosa y Manu, dos de los concursantes más queridos de Pasapalabra.

Ambos tardaron en reconocer Vivir sin aire, de Maná, algo que hizo al presentador lanzar un comentario cargado de nostalgia. Finalmente, Javier consiguió resolver la prueba tras escuchar una pista más y sorprendió con su reacción final.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Vídeos