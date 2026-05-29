Roberto Leal se acuerda de Rosa y Manu por lo ocurrido con Javier y David en Pasapalabra

Javier y David protagonizaron una situación en La Pista que llevó a Roberto Leal a recordar a Rosa y Manu, dos de los concursantes más queridos de Pasapalabra.

Ambos tardaron en reconocer Vivir sin aire, de Maná, algo que hizo al presentador lanzar un comentario cargado de nostalgia. Finalmente, Javier consiguió resolver la prueba tras escuchar una pista más y sorprendió con su reacción final.

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