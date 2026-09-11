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Roberto Enríquez es Villanueva en A la deriva: "Mi personaje es un ser despreciable"

Roberto Enríquez es Villanueva en A la deriva: "Mi personaje es un ser despreciable"

A LA DERIVA

Roberto Enríquez destapa el lado más oscuro de Villanueva, el gran villano de A la deriva

El actor avanza las claves de un personaje dispuesto a utilizar todos sus recursos para lograr sus objetivos y cuya relación con Berta marcará su trama.

Borja Tamayo | Ximena Rodero
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Villanueva será uno de los personajes más odiados de A la deriva. Roberto Enríquez interpreta al obrador de Bastuel, el pueblo al que regresan unos náufragos dos años después de su desaparición y donde encuentran una realidad muy distinta.

El intérprete asegura que su personaje utilizará cuanto esté en su mano para conseguir lo que quiere y que actúa sin miramientos. Su historia estará especialmente vinculada a Berta, de quien se queda prendado desde el primer momento.

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