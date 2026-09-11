Los apodos más divertidos de Pasapalabra: Roberto Leal confiesa el suyo y rebautiza a David

Un nombre tan peculiar como Pri ha despertado la curiosidad de Roberto Leal en Pasapalabra. El presentador ha aprovechado la ocasión para revelar que le llaman "el picuo" por la forma ovalada de su cabeza y preguntar a los invitados por sus apodos.

Lucrecia ha contado que su familia la conoce como "Luchi", mientras Alberto Chicote considera que su apellido ya es suficientemente llamativo. David ha cerrado la ronda apodado por el propio Roberto como "Ame", por su parecido con Alejandro Amenábar, aunque Leal finalmente ha sentenciado que ya es "David, el de Pasapalabra".

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