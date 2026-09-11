Jesús Olmedo emociona a Roberto Leal con su declaración de amor a Pasapalabra

Después de regalar momentos tan divertidos como su baile con Lucrecia y Antonia San Juan, Jesús Olmedo ha querido explicar lo que siente cada vez que visita Pasapalabra. "Sois terapéuticos", le ha confesado a Roberto Leal.

Según el invitado, cualquier preocupación desaparece en el plató y regresa a casa feliz. Por ello, ha pedido un aplauso para quienes hacen posible el programa "por hacer felices a tanta gente". Sus palabras han emocionado al presentador y ambos han cerrado la visita con un sincero abrazo.

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