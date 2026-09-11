La jugada perfecta de Sandra en La ruleta de la suerte: gana 1.650 euros tirando una sola vez

Un solo lanzamiento le bastó a Sandra para cambiar por completo el panel. Tras caer en el gajo de 150 euros, pidió la S y multiplicó la cantidad por siete. Después, activó Doble Letra y sumó cuatro M.

La participante aprovechó además Todas las vocales antes de resolver correctamente. La espectacular combinación elevó su marcador hasta los 1.650 euros y desató la ovación del público en La ruleta de la suerte.

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