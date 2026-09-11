Los mariachis revolucionan La Pista: todos bailan menos Alberto Chicote

Una ranchera ha puesto ritmo al duelo entre Jesús Olmedo y Lucrecia en La Pista. El actor ha reconocido Allá en el rancho grande a la primera, aunque ha recordado entre risas que es "actor, no bailarín".

Ante la insistencia de Roberto Leal, Jesús ha aceptado bailar si los demás invitados se sumaban. Lucrecia y Antonia San Juan han cumplido, pero Alberto Chicote ha permanecido sentado: "Te aseguro que no me quieres ver bailar". El cocinero tampoco había querido cantar durante su duelo en Pasapalabra.

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