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PASAPALABRA
Primer triunfo de David ante Moisés en Pasapalabra: un fallo musical decide el duelo
El barcelonés alcanza 23 aciertos y se queda a dos letras del bote de 1.012.000 euros, mientras una pregunta sobre jazz condena al riojano a la Silla Azul.
A pesar de comenzar con menos segundos y jugar de la Z a la A, David ha liderado AlaZ con seguridad. Tras cerrar la primera ronda con 21 aciertos y empatar con Moisés, ha dado otro impulso decisivo.
Dos respuestas más han permitido al concursante barcelonés plantarse con 23 aciertos y rozar el bote de Pasapalabra. Obligado a remontar, Moisés ha fallado una pregunta relacionada con el jazz y ha sufrido su primera derrota en esta nueva etapa, por lo que deberá regresar a la Silla Azul.
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