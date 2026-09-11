Primer triunfo de David ante Moisés en Pasapalabra: un fallo musical decide el duelo

A pesar de comenzar con menos segundos y jugar de la Z a la A, David ha liderado AlaZ con seguridad. Tras cerrar la primera ronda con 21 aciertos y empatar con Moisés, ha dado otro impulso decisivo.

Dos respuestas más han permitido al concursante barcelonés plantarse con 23 aciertos y rozar el bote de Pasapalabra. Obligado a remontar, Moisés ha fallado una pregunta relacionada con el jazz y ha sufrido su primera derrota en esta nueva etapa, por lo que deberá regresar a la Silla Azul.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas