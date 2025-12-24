Publicidad
Pasapalabra
Roberto Brasero emula a Manu en el ¿Dónde Están? tras haber elogiado su gesta
El meteorólogo completa el panel tras elogiar al concursante por su acierto perfecto y celebra con Rosa en un momento lleno de emoción y risas.
Brasero vivió un “subidón” al lograr completar su panel del ¿Dónde Están?, justo después de destacar el pleno de Manu en la misma prueba.
Eufórico, se abrazó con Rosa y hasta se le cayó la petaca del micrófono, sumando este éxito en Pasapalabra a su anterior hazaña en Una de Cuatro.