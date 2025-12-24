Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La bonita intrahistoria del “subidón” de Roberto Brasero al emular a Manu en el ¿Dónde Están?

Pasapalabra

Roberto Brasero emula a Manu en el ¿Dónde Están? tras haber elogiado su gesta

El meteorólogo completa el panel tras elogiar al concursante por su acierto perfecto y celebra con Rosa en un momento lleno de emoción y risas.

Alberto Mendo
Publicado:

Brasero vivió un “subidón” al lograr completar su panel del ¿Dónde Están?, justo después de destacar el pleno de Manu en la misma prueba.

Eufórico, se abrazó con Rosa y hasta se le cayó la petaca del micrófono, sumando este éxito en Pasapalabra a su anterior hazaña en Una de Cuatro.

Antena 3» Vídeos