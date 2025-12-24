Roberto Brasero emula a Manu en el ¿Dónde Están? tras haber elogiado su gesta

Brasero vivió un “subidón” al lograr completar su panel del ¿Dónde Están?, justo después de destacar el pleno de Manu en la misma prueba.

Eufórico, se abrazó con Rosa y hasta se le cayó la petaca del micrófono, sumando este éxito en Pasapalabra a su anterior hazaña en Una de Cuatro.