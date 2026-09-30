Roberto arrasa en La ruleta de la suerte: premio, Supercomodín y una jugada redonda en el Panel de la Letra Oculta

Con la pantalla completamente en blanco, Roberto ha afrontado en solitario el Panel de la Letra Oculta. Tras acumular 300 euros, ha conseguido el Premio: un cepillo de dientes eléctrico valorado en 320 euros.

La suerte ha aumentado en su siguiente tirada. El concursante ha caído en el x2, ha multiplicado su dinero y ha desvelado la letra oculta para llevarse el Supercomodín. Además, esa pista le ha permitido descubrir la solución y celebrar por todo lo alto su gran jugada en La ruleta de la suerte.