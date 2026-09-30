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Roberto en La ruleta de la suerte

“No se puede pedir más”: Roberto triunfa en el Panel de la Letra Oculta

LA RULETA DE LA SUERTE

Roberto arrasa en La ruleta de la suerte: premio, Supercomodín y una jugada redonda en el Panel de la Letra Oculta

El concursante ha aprovechado al máximo su turno al conseguir un premio, multiplicar su dinero y descubrir la letra oculta que le ha permitido resolver el panel.

Borja Tamayo
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Con la pantalla completamente en blanco, Roberto ha afrontado en solitario el Panel de la Letra Oculta. Tras acumular 300 euros, ha conseguido el Premio: un cepillo de dientes eléctrico valorado en 320 euros.

La suerte ha aumentado en su siguiente tirada. El concursante ha caído en el x2, ha multiplicado su dinero y ha desvelado la letra oculta para llevarse el Supercomodín. Además, esa pista le ha permitido descubrir la solución y celebrar por todo lo alto su gran jugada en La ruleta de la suerte.

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