El inquietante hallazgo de Vicky Luengo en su casa: una columna vertebral apareció detrás del frigorífico

Durante su visita junto a Hovik Keuchkerian en El Hormiguero, Vicky Luengo ha recordado que recibió la noticia mientras rodaba una intensa escena de Reina Roja. Su compañero de piso la llamó después de que, al cambiar el frigorífico, apareciera una bolsa con los restos.

Al regresar a casa, una amiga aseguró que percibía la presencia de un muerto. La actriz también detectó un extraño olor en una pared y se quedó con ganas de que la Policía investigara su interior. Nunca supo si todos los restos encontrados eran humanos.