Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Roast beef con salsa de mostaza y chalotas: el plato perfecto para sorprender en casa
Descubre cómo preparar un jugoso roast beef acompañado de una deliciosa salsa de mostaza y chalotas, una receta fácil y elegante que Karlos Arguiñano comparte para triunfar en cualquier ocasión.
Karlos Arguiñano propone un roast beef al horno con un toque especial gracias a la salsa de mostaza y chalotas. Una combinación que realza el sabor de la carne y aporta una textura cremosa.
El chef recomienda sellar la pieza antes de hornearla y acompañarla con chalotas caramelizadas. Es una receta sencilla y muy sabrosa, ideal para reuniones familiares o celebraciones.