Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Roast beef con salsa de mostaza y chalotas: el plato perfecto para sorprender en casa

Descubre cómo preparar un jugoso roast beef acompañado de una deliciosa salsa de mostaza y chalotas, una receta fácil y elegante que Karlos Arguiñano comparte para triunfar en cualquier ocasión.

Karlos Arguiñano propone un roast beef al horno con un toque especial gracias a la salsa de mostaza y chalotas. Una combinación que realza el sabor de la carne y aporta una textura cremosa.

El chef recomienda sellar la pieza antes de hornearla y acompañarla con chalotas caramelizadas. Es una receta sencilla y muy sabrosa, ideal para reuniones familiares o celebraciones.

Antena 3» Vídeos