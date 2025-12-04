Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Sorpresa en Sueños de Libertad: Cloe desconcierta a Marta al insinuar una noche íntima con el guía turístico
Durante una visita laboral, Marta recibe una revelación inesperada de Cloe sobre su noche en Toledo con el guía Dimas, generando dudas, tensión y señales contradictorias que alteran su relación profesional.
En el despacho, Marta aprovecha para preguntarle a Cloe si finalmente acudió a ver las vistas nocturnas del Alcázar con Dimas en Sueños de libertad. La representante responde sin rodeos y deja entrever que pasó la noche con él, usando una frase que descoloca por completo a su compañera.
La reacción de Marta refleja su desconcierto ante unas insinuaciones que no sabe cómo interpretar. La aparente naturalidad de Cloe abre nuevas incógnitas sobre su vínculo con el guía y sobre lo que realmente ocurrió en Toledo, alimentando dudas y curiosidad en pleno ambiente laboral.