Sorpresa en Sueños de Libertad: Cloe desconcierta a Marta al insinuar una noche íntima con el guía turístico

En el despacho, Marta aprovecha para preguntarle a Cloe si finalmente acudió a ver las vistas nocturnas del Alcázar con Dimas en Sueños de libertad. La representante responde sin rodeos y deja entrever que pasó la noche con él, usando una frase que descoloca por completo a su compañera.

La reacción de Marta refleja su desconcierto ante unas insinuaciones que no sabe cómo interpretar. La aparente naturalidad de Cloe abre nuevas incógnitas sobre su vínculo con el guía y sobre lo que realmente ocurrió en Toledo, alimentando dudas y curiosidad en pleno ambiente laboral.