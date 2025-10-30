Publicidad
Ricky Merino hace un 'Last dance' con un guiño a Chenoa en Pasapalabra
El cantante ha completado su triplete de plenos con Donna Summer y ha recordado una actuación mítica de Chenoa en Operación Triunfo con un gesto muy especial.
Ricky Merino ha vuelto a brillar en La Pista de Pasapalabra al reconocer 'Last dance' de Donna Summer con solo unos compases. Su interpretación incluyó falsete y un ambiente de discoteca.
Durante la actuación, el cantante hizo un guiño a Chenoa, recordando su versión del tema en Operación Triunfo. Con este gesto, Ricky cerró su triplete de plenos en el programa.