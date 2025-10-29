Ricky Merino arrasa en La Pista con Pimpinela y una interpretación de musical

Ricky Merino ha confirmado su favoritismo en La Pista con una victoria contundente. Tras pulsar con rapidez, acertó la canción de Pimpinela y se lanzó a interpretarla con gran energía.

El artista se desdobló en los dos papeles del tema, dando un toque de musical que fascinó a Roberto Leal. Con este pleno, Ricky suma otra actuación memorable en Pasapalabra.