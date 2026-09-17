Richard Holmes desvela las dos caras de Curro en A la deriva: un náufrago marcado por un oscuro secreto

Curro vuelve a Bastuel después de haber sobrevivido al naufragio del Minerva y a unas condiciones extremas. Richard Holmes destaca la complejidad de un personaje que no se casa con nadie, pero que también tiene corazón y ganas de hacer el bien.

Tras su regreso, el marinero tendrá que ocultar un oscuro secreto y se hará pasar por Sergio, uno de los fallecidos. Este engaño le llevará a entablar una peculiar relación con Paloma y Fina, la exnovia y la abuela del joven en A la deriva.