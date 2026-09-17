El divertido lapsus de Eduardo Casanova en Pasapalabra: convierte un término de barco en una raza de perro

La presión del reloj le ha jugado una mala pasada a Eduardo Casanova. Al buscar el nombre del refuerzo de madera que se coloca en los palos de los barcos, el invitado ha respondido mastín acompañado de un curioso gesto en Pasapalabra.

Tras terminar la prueba, Roberto Leal ha recuperado el divertido error y Mariola Fuentes le ha recordado que el mastín es una raza de perro. Eduardo se ha tomado con humor su despiste: "Pasapalabra y con dislexia".