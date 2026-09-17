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PASAPALABRA
Moisés sorprende cantando Extremoduro en La Pista: “Forma parte de mi banda sonora”
El concursante ha reconocido So payaso con apenas escuchar el primer fragmento y ha celebrado su pleno en La Pista cantando el tema con mucha actitud.
La Pista ha llevado a Moisés y David hasta 1996 con una canción de Extremoduro. El alfareño ha sido más rápido con el pulsador y, tras unos segundos de suspense, ha confirmado que conocía perfectamente el tema.
En lugar de limitarse a decir el título, Moisés ha comenzado a cantar So payaso y ha sorprendido a los invitados con su interpretación. "Forma parte de la banda sonora de mi adolescencia junto a Platero y tú", ha confesado sobre su conexión con la canción en Pasapalabra.