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PASAPALABRA
Moisés arriesga con una respuesta que daba por perdida y rescata un agónico empate ante David en AlaZ
El riojano ha conseguido igualar los 23 aciertos de David con una última respuesta que le generaba tantas dudas que incluso se las ha confesado a Roberto Leal.
La igualdad ha marcado todo el duelo hasta llegar al empate a 22 aciertos. David ha roto las tablas con grato, alcanzando su respuesta número 23, y ha decidido plantarse para dejar toda la presión a su rival.
Con pocas opciones, Moisés ha arriesgado con una palabra de la que no estaba nada convencido. Para su sorpresa, era correcta y le ha permitido salvar el empate. El concursante ha celebrado ese inesperado acierto como "un triple" en Pasapalabra.