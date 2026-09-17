Moisés arriesga con una respuesta que daba por perdida y rescata un agónico empate ante David en AlaZ

La igualdad ha marcado todo el duelo hasta llegar al empate a 22 aciertos. David ha roto las tablas con grato, alcanzando su respuesta número 23, y ha decidido plantarse para dejar toda la presión a su rival.

Con pocas opciones, Moisés ha arriesgado con una palabra de la que no estaba nada convencido. Para su sorpresa, era correcta y le ha permitido salvar el empate. El concursante ha celebrado ese inesperado acierto como "un triple" en Pasapalabra.