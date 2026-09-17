Moisés hace balance de su regreso a Pasapalabra tras seis duelos con David: dos victorias, dos empates y dos derrotas

Moisés ha comenzado su séptimo programa capitaneando el equipo naranja tras imponerse a David con 23 aciertos. Roberto Leal ha destacado su buen nivel desde que regresó a Pasapalabra: "Quien tuvo, retuvo".

Al hacer balance, el alfareño ha comparado su vuelta con regresar al baloncesto después de un año sin jugar. "Algún triple ha entrado y me lo estoy pasando muy bien", ha confesado. Sus seis primeros duelos en AlaZ reflejan máxima igualdad: dos victorias, dos empates y dos derrotas.