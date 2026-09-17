Pablo López revela su arma para conquistar las mejores voces de La Voz: “Me tocará tirar de ojitos”

La experiencia no ha restado ilusión a Pablo López. El malagueño asegura que necesita emocionarse para pulsar el botón en las Audiciones a ciegas porque le cuesta ser técnico y considera que la emoción es vital.

Esta edición tendrá que competir con Melendi, Lola Índigo y Mika por los talents en La Voz. Consciente de la capacidad de sus compañeros para convencer, ya bromea con su estrategia para imponerse en las batallas entre coaches: "Me tocará tirar de ojitos".