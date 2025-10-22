El resultado que lo cambia todo: Serter descubre que es el padre del bebé de Pelin

Ferit abre el sobre que contiene la verdad justo antes de ver a Pelin, mientras Serter hace lo mismo en su coche. Ambos descubren que el resultado confirma con un 99,9% de certeza que Serter es el padre biológico del bebé. El impacto es devastador.

Serter, entre lágrimas, se pregunta por qué Pelin nunca se lo contó, mientras Ferit siente que su mundo se derrumba. El hijo por el que sacrificó su matrimonio con Seyran nunca fue suyo. Aun así, teme por la vida de Pelin y espera que encuentre fuerzas para sobrevivir.