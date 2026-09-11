El requisito más sexy para Ester Expósito al elegir pareja: "El humor"

Durante su entrevista con Pablo Motos por la película Enfrentados: Marfil, Ester Expósito habló sobre su carácter y terminó desvelando las cualidades que busca en un hombre. Su primera respuesta fue clara: el humor.

A esta característica añadió la inteligencia y tener valores, además de estar comprometido con causas sociales y con el mundo. Preguntada por una pareja que opinara diferente, la actriz reconoció en El Hormiguero que existen cuestiones que considera inamovibles.

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