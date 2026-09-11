El regreso de los Valdés Lazariego sacude a Renata en Las hijas de la criada: Catalina vuelve al pazo

Los problemas de Gustavo en Cuba y la muerte de Isabela han precipitado el regreso de los Valdés Lazariego a Punta do Bico. Inés vuelve con sus hijos y Limita, mientras su marido permanece por ahora en Cuba.

Al verlos entrar en los jardines del pazo, Renata se emociona ante Catalina, la niña que dio a luz y que ahora es una joven de clase alta. Mientras Inés recupera la paz, Catalina muestra su incomodidad y el secreto sobre las dos muchachas sigue amenazando con salir a la luz en Las hijas de la criada.

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