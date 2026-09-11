Pilar Lezcano desvela el deseo de Antonio Ordóñez para Fran y Cayetano Rivera en la Goyesca

La polémica surgió después de que Cayetano Rivera quedara fuera del cartel de la Goyesca organizada por Fran Rivera. Según lo contado en Y ahora Sonsoles, el conflicto entre ambos también estaría relacionado con la gestión del evento.

Pilar Lezcano ha asegurado que Antonio Ordóñez habría querido que los dos hermanos gestionaran la corrida. También ha explicado que el torero nunca mostró predilección por ninguno, pero Fran asumió esa responsabilidad cuando Cayetano todavía no había comenzado a torear.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas