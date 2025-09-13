Reproches, traiciones y una herencia rota: el conflicto familiar de los Oramas estalla tras la boda

En La Encrucijada, Amanda regresa a la mansión Oramas tras casarse con César, pero su encuentro con Octavio desata una tormenta de reproches. “Has vaciado mis cuentas”, le recrimina ella, dolida.

El empresario rompe lazos con su hija y la excluye del testamento. David intenta mediar, pero solo consigue avivar el conflicto. La relación entre padre e hija parece rota para siempre.