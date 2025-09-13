Publicidad
La Encrucijada
Reproches, traiciones y una herencia rota: el conflicto familiar de los Oramas estalla tras la boda
La tensión entre Amanda y su padre alcanza un punto crítico tras su enlace con César, desatando una guerra sin retorno en el corazón de la familia Oramas.
En La Encrucijada, Amanda regresa a la mansión Oramas tras casarse con César, pero su encuentro con Octavio desata una tormenta de reproches. “Has vaciado mis cuentas”, le recrimina ella, dolida.
El empresario rompe lazos con su hija y la excluye del testamento. David intenta mediar, pero solo consigue avivar el conflicto. La relación entre padre e hija parece rota para siempre.