Una edición de La Voz cargada de sorpresas y emociones arranca este viernes en prime time

La Voz regresa este viernes a las 22:00 con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches. La edición incorpora el Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento, dos giros estratégicos que cambiarán el rumbo de las Audiciones a Ciegas.

Además, tres aspirantes que no pasaron el casting tendrán la oportunidad de actuar sin previo aviso ni ensayo. Si un coach pulsa el botón, entrarán directamente en su equipo como concursantes oficiales.