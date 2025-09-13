Publicidad
La Voz
Una edición de La Voz cargada de sorpresas y emociones arranca este viernes en prime time
La nueva temporada de La Voz llega con cambios en la mecánica, coaches de primer nivel y retos inéditos que prometen revolucionar el formato desde su primera gala.
La Voz regresa este viernes a las 22:00 con Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches. La edición incorpora el Megabloqueo y el Botón del Arrepentimiento, dos giros estratégicos que cambiarán el rumbo de las Audiciones a Ciegas.
Además, tres aspirantes que no pasaron el casting tendrán la oportunidad de actuar sin previo aviso ni ensayo. Si un coach pulsa el botón, entrarán directamente en su equipo como concursantes oficiales.