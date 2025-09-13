Publicidad
La Encrucijada
Una despedida inesperada reabre viejas heridas entre Amanda y Laura
Laura se sincera con Amanda antes de marcharse a Madrid, en un emotivo encuentro que mezcla disculpas, reproches y una advertencia sobre el futuro de su relación con César.
En La Encrucijada, Laura visita el taller de Amanda para disculparse por los mensajes enviados antes de la boda. “Gracias por no enseñárselos a César”, le dice, visiblemente arrepentida.
Antes de marcharse, lanza una dura reflexión: “Creo que César no va a ser feliz contigo”. Amanda, sorprendida, le desea lo mejor, sin saber si sus palabras esconden sinceridad o rencor.