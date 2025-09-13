Una despedida inesperada reabre viejas heridas entre Amanda y Laura

En La Encrucijada, Laura visita el taller de Amanda para disculparse por los mensajes enviados antes de la boda. “Gracias por no enseñárselos a César”, le dice, visiblemente arrepentida.

Antes de marcharse, lanza una dura reflexión: “Creo que César no va a ser feliz contigo”. Amanda, sorprendida, le desea lo mejor, sin saber si sus palabras esconden sinceridad o rencor.