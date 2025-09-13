Un concursante descoloca a Jorge Fernández con uno de los momentos más insólitos del programa

Chuchi, entrenador personal y concursante del atril amarillo, revolucionó La ruleta de la suerte con su impaciencia y entusiasmo. “Te has pegado una liada de tres pares de narices”, le soltó Jorge Fernández.

El presentador no daba crédito tras ver cómo levantaba un gajo sin esperar instrucciones. “Ha sido surrealista este momento”, confesó, asegurando que nunca había vivido algo así en el programa.