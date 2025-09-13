Una visita inesperada destapa el oscuro secreto que Digna ocultaba en su propia casa

En Sueños de libertad, Gema sospecha que algo no va bien con Digna y decide presentarse en su casa. Al verla, descubre el golpe en la cara que su suegra intentaba ocultar.

Don Pedro aparece en escena y Digna le pide a su nuera que guarde silencio. Gema, impactada, finge normalidad y se marcha, pero la verdad ya ha salido a la luz.