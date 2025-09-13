Antena 3 LogoAntena3
Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Sueños de libertad

Una visita inesperada destapa el oscuro secreto que Digna ocultaba en su propia casa

Gema irrumpe en casa de su suegra y descubre el moratón que Digna intentaba esconder, desatando nuevas tensiones en Sueños de libertad.

Julián López
Publicado:

En Sueños de libertad, Gema sospecha que algo no va bien con Digna y decide presentarse en su casa. Al verla, descubre el golpe en la cara que su suegra intentaba ocultar.

Don Pedro aparece en escena y Digna le pide a su nuera que guarde silencio. Gema, impactada, finge normalidad y se marcha, pero la verdad ya ha salido a la luz.

