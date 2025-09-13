Elsa Anka rompe su silencio sobre los años más duros de Mar Flores

En Y ahora Sonsoles, Elsa Anka recuerda el momento en que vio a Mar Flores con moratones. “Dijo que se había caído, pero supe que no era verdad”, confesó en directo.

La modelo, que ha roto su silencio tras décadas de rumores, asegura que su exmarido Carlo Costanzia fue su mayor herida. Elsa corrobora su versión y la apoya públicamente.