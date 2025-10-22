La reprimenda de David Summers a Willy Bárcenas tras un concierto: “Las copitas después”

Taburete visitó El Hormiguero y llenó el plató de buen humor, música y anécdotas. Entre risas, Willy Bárcenas relató el momento en que David Summers le llamó la atención por presentarse ebrio en un escenario compartido con Hombres G.

El vocalista de Taburete confesó que, tras su actuación, aprovechó la hora libre para celebrar y acabó “muy pedo”. Al terminar el show, Summers le advirtió con humor que “las copitas después”. Una anécdota que provocó carcajadas en el programa.