Un reloj hallado junto al cuerpo de Álvaro pone a Beatriz contra las cuerdas en Sueños de libertad

La Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de Álvaro después de que su nombre apareciera vinculado al robo de los camiones. Hasta el lugar se desplazan Gabriel y Tasio, donde el director de la perfumería repara en un elemento que le resulta inquietantemente familiar.

Al observar un reloj de oro que sobresale de la muñeca del fallecido, Gabriel recuerda haber visto esa pieza en la pensión donde se alojaba Beatriz. El hallazgo despierta sus sospechas y sitúa a la niñera en el centro de una investigación que amenaza con destapar toda la verdad sobre la muerte de Álvaro en Sueños de libertad.

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