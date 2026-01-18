Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Los De la Reina mueven ficha ante el creciente desafío de Gabriel
El próximo capítulo desvela nuevas tensiones en la familia De la Reina, decidida a frenar el avance de Gabriel mientras buscan pruebas que cuestionen su capacidad para dirigir la empresa.
Los De la Reina y Digna unirán fuerzas para demostrar que Gabriel no es apto para gestionar la empresa. Andrés y Damián incluso contratarán a un detective privado para investigarlo, confiando en que los franceses tomarán medidas si prueban su mala gestión.
Mientras tanto, la familia enfrenta otros frentes: Tasio intenta impedir que la producción se traslade a Marruecos y Manuela, saturada, acuerda con Digna contratar ayuda. Además, Gabriel choca con Pablo Salazar, quien pretende imponer sus ideas como accionista.