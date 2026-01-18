Antena3
Marta de la Reina

SUEÑOS DE LIBERTAD

Los De la Reina mueven ficha ante el creciente desafío de Gabriel

El próximo capítulo desvela nuevas tensiones en la familia De la Reina, decidida a frenar el avance de Gabriel mientras buscan pruebas que cuestionen su capacidad para dirigir la empresa.

Los De la Reina y Digna unirán fuerzas para demostrar que Gabriel no es apto para gestionar la empresa. Andrés y Damián incluso contratarán a un detective privado para investigarlo, confiando en que los franceses tomarán medidas si prueban su mala gestión.

Mientras tanto, la familia enfrenta otros frentes: Tasio intenta impedir que la producción se traslade a Marruecos y Manuela, saturada, acuerda con Digna contratar ayuda. Además, Gabriel choca con Pablo Salazar, quien pretende imponer sus ideas como accionista.

