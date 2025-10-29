El regalo "histórico" de Maya Pixelskaya para Roberto Leal sorprende en Pasapalabra

Maya Pixelskaya quiso marcar la diferencia en su visita a Pasapalabra con un regalo único. Además, el nombre de ese utensilio es una palabra que nunca ha aparecido en el concurso, y la presentó con su definición.

El reto comenzó con la pista “empieza con la X”, generando expectación en el plató. Roberto Leal reaccionó con ingenio, demostrando sus conocimientos y sorprendiendo a todos con su respuesta.