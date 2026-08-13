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Una nueva vida

"Solo tú puedes ayudarme": Serpil se rompe ante Ifakat al confesar que está siendo chantajeada por Karam

UNA NUEVA VIDA

Ifakat descubre el calvario de Serpil y toma una decisión contra Karam en Una nueva vida

La joven confiesa a su tía que Karam la amenaza para conseguir información sobre la familia Korhan, provocando que Ifakat deje atrás su enfado y decida ayudarla.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serpil revela que nunca supo que Karam era el hermano de Abidin y que inicialmente la salvó de los hombres que la perseguían. Después descubrió que estaba obsesionado con vengarse de Abidin y la utilizaba para conocer lo que sucedía en la mansión Korhan.

Tras escuchar su confesión, Ifakat abraza a su sobrina y deja claro cuál es ahora su prioridad: encontrar a Karam antes de que vuelva a atacar a algún miembro de la familia Korhan en Una nueva vida.

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