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TU CARA ME SUENA
El recuerdo de Àngel Llàcer que emociona tras la imitación de Sole Giménez en Tu cara me suena
La actuación de Sole Giménez como Édith Piaf en la tercera gala de Tu cara me suena desató una ola de emociones, incluyendo un inesperado recuerdo de Àngel Llàcer sobre los inicios del programa.
Sole Giménez conquistó al jurado y al público con su interpretación de ‘Non, je ne regrette rien’, logrando la victoria en la tercera gala de la decimotercera edición del programa.
Durante la valoración, Àngel Llàcer evocó su propia imitación de Édith Piaf en la primera gala del formato, un momento que le hizo emocionarse al recordar el largo recorrido del concurso.