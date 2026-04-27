El recuerdo de Àngel Llàcer que emociona tras la imitación de Sole Giménez en Tu cara me suena

Sole Giménez conquistó al jurado y al público con su interpretación de ‘Non, je ne regrette rien’, logrando la victoria en la tercera gala de la decimotercera edición del programa.

Durante la valoración, Àngel Llàcer evocó su propia imitación de Édith Piaf en la primera gala del formato, un momento que le hizo emocionarse al recordar el largo recorrido del concurso.