La angustia de Tana Rivera tras la grave cogida de Roca Rey: las imágenes del pánico en la plaza

El mundo del toro se ha sobrecogido tras el reciente incidente sufrido por el diestro peruano en el ruedo. Entre los presentes, la reacción de Tana Rivera ha destacado por su crudeza, ya que las cámaras captaron su inmediata reacción al ver cómo el animal prendía al joven. La preocupación fue visible en todo el callejón ante la violencia del impacto.

La emisión de Y ahora Sonsoles ha mostrado en exclusiva el testimonio visual de ese momento, confirmando que la reacción al ver la cogida fue instantánea. El entorno del torero y sus allegados vivieron minutos de verdadera incertidumbre mientras los servicios médicos intervenían tras el dramático suceso en la arena.