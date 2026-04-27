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Y AHORA SONSOLES
Los fallos más comunes al cocinar y guardar huevos que pueden perjudicar tu salud sin que lo notes
Conservarlos mal o cocinarlos de forma incorrecta puede afectar a su calidad y seguridad. Estos cinco errores habituales con los huevos tienen solución si sabes cómo evitarlos en casa.
Manipular los huevos sin las medidas adecuadas o almacenarlos de forma incorrecta puede favorecer la proliferación de bacterias. Pequeños descuidos en la cocina pueden tener consecuencias para la salud.
Desde cómo se cocinan hasta dónde se guardan en el frigorífico, corregir estos errores ayuda a mantener sus propiedades y evitar riesgos innecesarios en el consumo diario.