Los fallos más comunes al cocinar y guardar huevos que pueden perjudicar tu salud sin que lo notes

Manipular los huevos sin las medidas adecuadas o almacenarlos de forma incorrecta puede favorecer la proliferación de bacterias. Pequeños descuidos en la cocina pueden tener consecuencias para la salud.

Desde cómo se cocinan hasta dónde se guardan en el frigorífico, corregir estos errores ayuda a mantener sus propiedades y evitar riesgos innecesarios en el consumo diario.