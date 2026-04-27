Trancas y Barrancas revelan sus secretos en Mask Singer

La identidad de Chanclas ha dejado boquiabiertos a los espectadores al descubrirse que tras el disfraz estaban Trancas y Barrancas. Las hormigas de El Hormiguero no lograron avanzar en el concurso, pero aprovecharon su paso para mostrar su lado más cercano y divertido.

Durante su intervención, compartieron anécdotas sobre su vida diaria, bromearon sobre sus manías y revelaron gustos personales como su música favorita o destinos soñados, mostrando su carácter crítico y desenfadado.