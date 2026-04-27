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Descubre todas las pistas que nos han llevado a Dabiz Muñoz como el asesino de Bertín Osborne

UNA FIESTA DE MUERTE

Las claves que señalan a Dabiz Muñoz como culpable en el asesinato de Bertín Osborne

El programa desvela todas las pistas reunidas durante la investigación que apuntan directamente al chef como principal sospechoso del asesinato de Bertín Osborne en este intrigante caso televisivo.

Carmen Pardo
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La investigación presentada en el programa recopila diferentes indicios que conducen a Dabiz Muñoz como autor del crimen. Cada detalle analizado refuerza la teoría principal expuesta durante la emisión.

A lo largo del espacio, se reconstruyen los hechos y se explican las conexiones entre las pruebas, mostrando cómo encajan en una narrativa que sitúa al chef en el centro del caso.

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