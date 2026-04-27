Las claves que señalan a Dabiz Muñoz como culpable en el asesinato de Bertín Osborne

La investigación presentada en el programa recopila diferentes indicios que conducen a Dabiz Muñoz como autor del crimen. Cada detalle analizado refuerza la teoría principal expuesta durante la emisión.

A lo largo del espacio, se reconstruyen los hechos y se explican las conexiones entre las pruebas, mostrando cómo encajan en una narrativa que sitúa al chef en el centro del caso.