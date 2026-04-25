Morante de la Puebla solicita el alta voluntaria bajo su propia responsabilidad tras su grave cogida

El mundo de la tauromaquia sigue con preocupación la evolución del torero tras el percance sufrido recientemente en el ruedo. A pesar de la gravedad de las lesiones, el diestro ha tomado la firme determinación de continuar el proceso de curación fuera del hospital. Los médicos recomendaban que permaneciera bajo vigilancia profesional, pero el artista ha preferido el entorno privado para afrontar las próximas jornadas de convalecencia.

Durante la última emisión de Y ahora Sonsoles se ha detallado cómo el entorno del matador gestiona este regreso a casa tan prematuro. La decisión ha generado debate, ya que el profesional asume consecuencias que podrían afectar a sus próximos compromisos en la temporada. La prioridad ahora es que el proceso de cicatrización avance sin complicaciones tras este movimiento inesperado que ha sorprendido tanto a sus seguidores como al equipo médico que lo atendía.