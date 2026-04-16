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ARGUIÑANO
La receta tradicional de gallina en pepitoria de Karlos Arguiñano con un acompañamiento imprescindible
El cocinero presenta una elaboración clásica paso a paso junto a un arroz blanco perfecto para completar un plato lleno de sabor y tradición culinaria.
Karlos Arguiñano elabora una gallina en pepitoria siguiendo la receta tradicional, mostrando los ingredientes y el proceso para conseguir un resultado sabroso y equilibrado. El plato destaca por su base de salsa característica.
Como acompañamiento, propone un arroz blanco que complementa la preparación principal.