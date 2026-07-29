Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de pollo al curry de Karlos Arguiñano para triunfar en casa
Una receta saludable y fácil para cuatro personas en la que el curry potencia el sabor del pollo, acompañado de unas coles de Bruselas salteadas para completar un plato equilibrado y lleno de matices
Karlos Arguiñano prepara un pollo al curry cocinado con una base de cebolla, zanahoria, apio, salsa de tomate y caldo de pollo, enriquecida con tomillo, orégano y perejil.
Como acompañamiento, las coles de Bruselas se cuecen primero y después se saltean para potenciar su sabor y textura. Además, el cocinero recuerda que cortarlas por la mitad ayuda a que el calor penetre mejor durante la cocción.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas