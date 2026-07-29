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Receta fácil y sencilla de Karlos Arguiñano: pollo al curry con coles salteadas

Receta completa de pollo al curry con coles salteadas

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La receta de pollo al curry de Karlos Arguiñano para triunfar en casa

Una receta saludable y fácil para cuatro personas en la que el curry potencia el sabor del pollo, acompañado de unas coles de Bruselas salteadas para completar un plato equilibrado y lleno de matices

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano prepara un pollo al curry cocinado con una base de cebolla, zanahoria, apio, salsa de tomate y caldo de pollo, enriquecida con tomillo, orégano y perejil.

Como acompañamiento, las coles de Bruselas se cuecen primero y después se saltean para potenciar su sabor y textura. Además, el cocinero recuerda que cortarlas por la mitad ayuda a que el calor penetre mejor durante la cocción.

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