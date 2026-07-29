La receta de pollo al curry de Karlos Arguiñano para triunfar en casa

Karlos Arguiñano prepara un pollo al curry cocinado con una base de cebolla, zanahoria, apio, salsa de tomate y caldo de pollo, enriquecida con tomillo, orégano y perejil.

Como acompañamiento, las coles de Bruselas se cuecen primero y después se saltean para potenciar su sabor y textura. Además, el cocinero recuerda que cortarlas por la mitad ayuda a que el calor penetre mejor durante la cocción.

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