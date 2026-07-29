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Costrada de Aoiz, de Eva Arguiñano: "Esta receta no puede caer en el olvido porque tiene mucha gracia"

Receta completa de costrada de Aoiz

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La costrada de Aoiz que rescata Eva Arguiñano: el postre navarro tradicional que conquista

Eva Arguiñano recupera la receta de la costrada de Aoiz, un dulce tradicional de Navarra elaborado con masa y crema pastelera, reivindicando un postre que mantiene intacta toda su esencia.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Eva Arguiñano muestra paso a paso cómo preparar este postre para 8-10 personas, poniendo el acento en utilizar una manteca de buena calidad y a temperatura ambiente para conseguir una masa perfecta.

La receta combina una base y una cobertura de masa con un relleno de crema pastelera, que se hornea hasta lograr un exterior dorado y un interior suave, conservando la tradición de la costrada de Aoiz.

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