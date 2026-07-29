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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La costrada de Aoiz que rescata Eva Arguiñano: el postre navarro tradicional que conquista
Eva Arguiñano recupera la receta de la costrada de Aoiz, un dulce tradicional de Navarra elaborado con masa y crema pastelera, reivindicando un postre que mantiene intacta toda su esencia.
Eva Arguiñano muestra paso a paso cómo preparar este postre para 8-10 personas, poniendo el acento en utilizar una manteca de buena calidad y a temperatura ambiente para conseguir una masa perfecta.
La receta combina una base y una cobertura de masa con un relleno de crema pastelera, que se hornea hasta lograr un exterior dorado y un interior suave, conservando la tradición de la costrada de Aoiz.
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