Una receta de pasta con sabor a mar que sorprende por su cremosidad y originalidad

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano sorprende con un puntalette cremoso de mejillones, combinando pasta y marisco en un plato original y lleno de sabor. El toque cremoso lo aporta la yema de huevo y la mantequilla.

La receta utiliza txakoli, pero puede sustituirse por cualquier vino blanco. El resultado es una pasta mantecosa, con mejillones jugosos y un aroma a mar que conquista a todos los comensales.