¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

Pasapalabra

Eduardo Navarrete se desata con ‘Eloise’ y deja sin opciones a Valeria Vegas en La Pista

El diseñador prometió dejar ganar a su compañera, pero la música cambió todo: se lanzó con energía y se llevó la victoria en un duelo lleno de humor.

Alberto Mendo
Eduardo Navarrete se ha confirmado como un rival implacable en La Pista. Valeria Vegas buscaba terminar su visita a Pasapalabra con una victoria, pero ni sus peticiones ni su broma sobre la amistad lograron frenarle.

Cuando sonó ‘Eloise’, el diseñador se desmelenó y hasta intentó imitar el falsete del estribillo. Con pleno en la prueba, sumó cinco segundos y demostró que la diversión no pone en riesgo su amistad con Valeria.

