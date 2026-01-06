Publicidad
Pasapalabra
Eduardo Navarrete se desata con ‘Eloise’ y deja sin opciones a Valeria Vegas en La Pista
El diseñador prometió dejar ganar a su compañera, pero la música cambió todo: se lanzó con energía y se llevó la victoria en un duelo lleno de humor.
Eduardo Navarrete se ha confirmado como un rival implacable en La Pista. Valeria Vegas buscaba terminar su visita a Pasapalabra con una victoria, pero ni sus peticiones ni su broma sobre la amistad lograron frenarle.
Cuando sonó ‘Eloise’, el diseñador se desmelenó y hasta intentó imitar el falsete del estribillo. Con pleno en la prueba, sumó cinco segundos y demostró que la diversión no pone en riesgo su amistad con Valeria.