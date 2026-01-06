Eduardo Navarrete se desata con ‘Eloise’ y deja sin opciones a Valeria Vegas en La Pista

Eduardo Navarrete se ha confirmado como un rival implacable en La Pista. Valeria Vegas buscaba terminar su visita a Pasapalabra con una victoria, pero ni sus peticiones ni su broma sobre la amistad lograron frenarle.

Cuando sonó ‘Eloise’, el diseñador se desmelenó y hasta intentó imitar el falsete del estribillo. Con pleno en la prueba, sumó cinco segundos y demostró que la diversión no pone en riesgo su amistad con Valeria.