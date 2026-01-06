Eduardo Navarrete sorprende con un atrevido piropo a Fernando Tejero en Pasapalabra

El cuarteto formado por Fernando Tejero, Valeria Vegas, Marta Hazas y Eduardo Navarrete ha llenado de humor el plató de Pasapalabra durante tres programas. Entre carreras y bromas, el diseñador se convirtió en el centro de atención.

Durante la emisión, Eduardo dedicó varios halagos a sus compañeros, pero el más llamativo fue para Fernando. El comentario, divertido y subido de tono, pasó casi inadvertido por la reacción del público.