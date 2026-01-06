Antena3
El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

Pasapalabra

Manu sorprende con su primer poema del año en Pasapalabra y deja un final inesperado

El concursante mantuvo su tradición y dedicó versos ingeniosos a los invitados, logrando arrancar aplausos y risas con un desenlace que nadie esperaba.

Alberto Mendo
Manu ha comenzado 2026 fiel a su costumbre de despedir a los invitados de Pasapalabra con un poema. Esta vez, sus palabras estuvieron dirigidas a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

El cuarteto, que ha protagonizado momentos memorables en el programa, celebró el ingenio del concursante. Roberto Leal destacó el sorprendente giro final que convirtió el poema en uno de los momentos más comentados.

